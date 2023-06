Fra meno di un mese si torna a Milanello, poi gli States. Il programma estivo del Milan

MilanNews.it

Come anticipato già da MilanNews.it negli scorsi giorni (QUI), il Milan si ritroverà a Milanello per il raduno di inizio stagione il prossimo 10 luglio. Come sottolinea oggi Tuttosport, è molto probabile che i giocatori impegnati con le nazionali per qualche giorno in più possano arrivare, di conseguenza, qualche giorno dopo dalle parti di Carnago.

Non si sa se sarà ancora una seduta mattutina o pomeridiana ma debutterà la nuova tribuna. Intanto si stanno vagliando le possibilità delle prime sgambate a metà luglio, prima di partire per la toruneè statunitense che vedrà il Milan misurarsi contro il Real, Barcellona e la Juventus a cavallo tra luglio e agosto.