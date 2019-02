France Football, satira su Icardi: "Comandato come un drone da Kung Fu Wanda"

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Mauro Icardi finisce sotto attacco anche oltralpe: la vicenda dell'ex capitano dell'Inter viene raccontata da France Football in chiave satirica. La celebre rivista sportiva, che assegna anche il Pallone d'Oro, entra a gamba tesa nella vicenda con una rubrica ironica dal titolo 'Kung Fu Wanda' e dipinge il giocatore nerazzurro come una marionetta nelle mani della moglie-agente, Wanda Nara. "Icardi gioca agli ordini di Madame, che lo governa come un pilota americano guida il suo drone" scrive France Football che sottolinea come l'argentino avrebbe tutto per essere al top: "E' la stella indiscussa in un club di prestigio, ha una valutazione che cresce ogni anno e fa gola a tutti i più grandi club. Ma è lì che entra in scena Wanda e cominciano i capricci".