Franchi gremito per Fiorentina-Milan: tifosi del Milan in tutto lo stadio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come riporta oggi il Corriere dello Sport questa sera Fiorentina e Milan saranno accolte da un Artemio Franchi gremito: le stime dicono che saranno quasi 40.000 i tifosi presenti. La sfida è sicuramente di cartello e in più oggi si ricorda il quinto anniversario dalla morte di Davide Astori che verrà omaggiato prima e durante la gara. I tifosi del Milan occuperanno interamente i 1800 posti del settore ospiti ma sicuramente saranno di più considerando che in molti hanno acquistato il biglietto anche per altri settori dello stadio.