Francia, ballottaggio Giroud, Muani, Thuram. L'Equipe: "In tre per una punta"

Le partite della Francia sono guardate sempre con un occhio di riguardo dal Milan e dal suo ambiente. Sono ben tre i giocatori a essere considerati tra i titolari della nazionale di Deschamps: Maignan, Theo e Giroud. Proprio su quest'ultimo oggi L'Equipe titola alla vigilia della sfida contro l'Olanda. In prima pagina una foto del 9 rossonero insieme ai suoi comagni di reparto Kolo Muani e Thuram. Il titolo recita: "In tre per una punta". Ballottaggio a tre per il posto da titolare al centro dell'attacco con il milanista che dovrebbe comunque essere in vantaggio.