Francia, Deschamps spiega il cambio di Giroud: "Non ero soddisfatto"

Nel post partita di Argentina-Francia, finale dei mondiali in Qatar vinta ai rigori dall'Albiceleste, il ct della Francia Deschamps ha spiegato così il cambio di Giroud e Dembele al 41esimo del primo tempo: "Non ero soddisfatto, pensavo che si potesse fare meglio. Questo non vuol dire che chi è uscito avesse più colpe degli altri. In ogni caso non eravamo nel pieno delle nostre forze, ma non voglio entrare nel dettaglio".