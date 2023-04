Francia, Giroud è il giocatore di movimento più anziano a scendere in campo

MilanNews.it

Record e gol importanti non solo con il Milan, ma anche con la nazionale francese. Titolare il 27 marzo contro l'Irlanda, Olivier Giroud è infatti diventato il giocatore di movimento più anziano a scendere in campo dal primo minuto con la maglia dei Bleus dal 2000 in poi. Con i suoi 36 anni e 178 giorni ha superato Lilian Thuram che nel giugno 2008 è sceso in campo all'età di 36 anni e 164 giorni.