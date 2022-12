Francia, Giroud: "Il record è stupendo, ma non voglio fermarmi"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Le prestazioni col Milan gli hanno fatto guadagnare un posto ai Mondiali poi il forfeit di Karim Benzema gli ha regalato un posto da titolare a fianco di Mbappè e Olivier Giroud non sta sprecando l'occasione offertagli, a 26 anni compiuti. In quattro partite in Qatar ha già segnato tre reti e con quella di oggi alla Polonia è diventato il miglior marcatore di sempre con la maglia della Francia: "È fantastico, era un sogno da bambino poter battere Thierry Henry. È un immenso orgoglio ed è qualcosa di straordinario poterlo fare durante un Mondiale - ha detto il rossonero a Tf1 -. Spero che continuerò a segnare ancora per andare il più lontano possibile". "Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata in cui abbiamo anche avuto delle flessioni e rischiato un po', ma dopo siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo - ha proseguito -. Ora l'avventura continua. La strada è ancora lunga ma non nascondiamo la nostra soddisfazione per questa sera", ha concluso. Giroud con la rete di stasera ha raggiunto quota 52 in nazionale, in 117 presenze, lasciando Henry a 51. Intanto si avvicina Mbappè, che con la doppietta odierna è salito a 32 reti, in 63 presenze. A 23 anni, l'attaccante del Psg è già in piena corsa per battere ogni record. (ANSA).