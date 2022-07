Francia, L’Équipe conferma: Bordeaux in rovina e retrocesso d'ufficio in terza serie

MilanNews.it

Dopo aver concluso la stagione 2021/2022 in maniera rovinosa con la retrocessione dalla Ligue 1 alla Ligue 2, per il Bordeaux ci sono altri problemi più gravi, quelli finanziari. Infatti, come conferma L’Équipe, il club è in rovina. Il Comitato d'Appello della FFF (Fédération Française de Football) ha confermato ieri la decisione del DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) di relegare amministrativamente i Girondini in National 1, ossia il terzo livello calcistico francese, la nostra Serie C. Il Bordeaux ora inizierà la battaglia legale e presenterà ricorsi.