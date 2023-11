Francia, la probabile di Deschamps contro Gibilterra: Maignan e Theo titolari

Questa sera scende in campo la Francia, le cui partite sono sempre seguite con un occhio di riguardo dai tifosi rossoneri per i tre giocatori del Milan che fanno parte in pianta stabile della nazionale transalpina. I vice campioni del mondo, già qualificati a Euro 2024, sfideranno Gibilterra a Nizza. Se per Giroud dovrebbe esserci una partenza dalla panchina, diverso è il discorso per Maignan e Theo Hernandez che, per L'Equipe, sono dati nella formazione titolare. Il probabile undici di Deschamps:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan - Clauss, Todibo, Upamecano, Theo Hernández - Zaïre-Emery, Rabiot - Coman, Griezmann, Mbappé - Thuram