Francia, la sfida in famiglia dei fratelli Hernandez. Lucas: "Se gioca Theo sarò felice"

vedi letture

Lucas Hernandez, difensore della nazionale francese che nel corso di questo mercato estivo ha lasciato il Bayern Monaco per il Paris Saint-Germain, ha parlato ieri in conferenza stampa lanciando una sorta di sfida a distanza con il fratello Theo, del Milan: "Io non segno mai (scherza, ndr)! Siamo molto felici di essere qui, è una sfida in famiglia. Se toccherà a lui giocare sarò felicissimo per lui, se succederà il contrario penso che varrà lo stesso...".