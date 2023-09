Francia, Maignan non ha subito gol nelle ultime 5 partite ufficiali: non accadeva dal 2007

Nelle ultime 5 presenze in competizioni ufficiali con la nazionale maggiore francese (contro Austria, Olanda, Irlanda, Grecia, e ancora Irlanda), Mike Maignan ha sempre concluso il match con la rete inviolata.

Una statistica impressionante per Mike: un portiere francese non andava in scia con questi numeri dal 2007, ben 16 anni fa.