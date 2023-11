Francia: Marsiglia-Olympique Lione si giocherà il 6 dicembre

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - La Ligue 1 ha fissato per il 6 dicembre la partita tra Olympique Marsiglia e Olympique Lione, annullata domenica scorsa dopo l'attacco al bus dei lionesi che ha portato al ferimento dell'allenatore dell'OL Fabio Grosso. Non è stato, però, ancora scelto del luogo dell'incontro, oggetto di tensione tra le due squadre. La commissione delle competizioni della Lega francese ha optato per la "prima data disponibile in base al calendario delle due squadre". La Lega ha indicato che avrebbe indicato "successivamente il luogo dell'incontro, in attesa di elementi complementari da parte delle autorità pubbliche che consentano di tenersi in condizioni di sicurezza ottimali per l'insieme dei suoi attori e del pubblico". Già martedì, i dirigenti lionesi avevano iniziato a pressare la Lega francese spiegando che desideravano disputare la partita in campo neutrale, ritenendo che "le condizioni di sicurezza per giocare a Marsiglia non fossero soddisfatte".

"Vogliamo che la sicurezza dei nostri giocatori sia garantita. Sono qui per giocare a calcio e noi chiediamo che non si becchino un pietra sulla testa", ha detto il direttore generale del club, Vincent Ponsot. Per quanto riguarda l'Om, la questione è diversa: "Non spetta a me parlarne, spetta al club farlo. Ma spero che si giochi con i nostri tifosi e nel nostro stadio, ovviamente", ha detto l'allenatore Gennaro Gattuso. (ANSA).