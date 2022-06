Francia, Mbappe risponde a Le Graet: "L'addio alla Nazionale? Era per razzismo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Imago/Image Sport

Kylian Mbappé risponde al presidente della Federcalcio francese (FFF) Noel Le Graet, che in un'intervista al Journal du dimanche nel quale ha sostenuto che il giocatore aveva pensato di lasciare la Nazionale dopo Euro 2020. Proprio Mbappé attraverso Twitter ha così replicato: "Sì alla fine gli ho spiegato soprattutto bene che si trattava di razzismo e non per il rigore. Ma riteneva che non ci fosse stato razzismo…”. Ricordiamo che la Francia, grande favorita per la vittoria finale di quegli Europei, uscì clamorosamente ai quarti di finale contro la Svizzera con Mbappé che sbagliò il rigore decisivo.