Francia, ridacci Giroud! Le parole di Olivier comunque fanno ben sperare

"Adesso ridacci la nostra Gioconda/perché siamo noi i campioni del Mondo" cantava Wladimiro Tallini in uno spot dei primi anni 2000 difficile da dimenticare (chi ha vissuto, sa).

Il mood dei tifosi rossoneri da ieri sera è simile: non hanno vinto niente, se non un po' di ansia e preoccupazione, e rivogliono indietro uno dei pezzi pregiati del Milan dopo che è uscito dal campo al minuto 25 per un problema alla caviglia.

Olivier Giroud, 37 anni a breve, però rassicura tutti al termine del match contro l'Irlanda vinto dai transalpini per 2-0: "Ho fatto un movimento strano sulla stessa caviglia su cui avevo preso un colpo in Champions League contro il Napoli da Kim. In questo momento ho una debolezza, gestibile; non mi ha fatto male per settimane. Volevo continuare, ma la caviglia mi ha detto stop. Ma ora sto già meglio, non sono troppo preoccupato. Domani vado a fare qualche esame. Ma non ho troppo male. Peccato, perché volevo giocare, ma è meglio fermarsi. Derby? Sì sì, penso che ce la faccio".

La speranza del mondo milanista, alle porte di un periodo in cui ci saranno 7 partite toste in 21 giorni, tra Serie A e Champions, è che la nazionale francese lo rimandi indietro. O meglio, che da Milanello si facciano sentire abbastanza per farlo tornare in Italia e tenerlo sotto controllo: l'ultimo episodio che coinvolgeva lo staff medico francese, vero Mike?, non ha lasciato di certo un buon ricordo.

A 8 giorni dalla stracittadina milanese comunque le parole di Giroud fanno ben sperare, sebbene la prudenza non sia mai troppa. Ridatecelo!