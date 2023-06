Francia, successo interno contro la Grecia: giocano Maignan, Theo e Giroud

MilanNews.it

Vittoria interna per la Francia, che ha battuto di misura la Grecia nell'incontro valido per la quarta giornata di qualificazioni ad Euro 2024. Decisivo il calcio di rigore segnato da Mbappe. Per i transalpini sono scesi in campo anche Maignan, Theo e Giroud. I primi due sono partiti titolari giocando per l'intero match. il terzo, invece, è subentrato a pochi minuti dalla fine al posto di Kolo Muani.