Francia, test tutti negativi dopo la positività di Rabiot

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - "Non cambieremo molto. Rabiot non ci sarà, ma abbiamo altri giocatori che possono occupare quella posizione. Pogba avrà maggiori responsabilità in fase difensiva, il suo ruolo è molto importante. Si muove tanto, può occupare diverse posizioni in campo". Lo ha detto il ct della Francia Didier Deschamps, nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Nations League contro la Francia. "Rabiot? Posso solo dire che questa mattina abbiamo fatto altri test e sono tutti negativi. Sono misure che devono essere adottate, la squadra sente la sua mancanza. Abbiamo 21 giocatori a disposizione, sono tutti pronti - ha proseguito -. Spagna? Sappiamo che loro sono forti, ma possiamo pressarli. Hanno tante qualità come squadra, hanno ottimi giocatori a disposizione. Dobbiamo cercare di non sprecare troppe energie. Domani comunque faremo di tutto per poter vincere questa partita", ha concluso Deschamps. (ANSA).