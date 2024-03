Francia, Thuram si schiera con Maignan: "Razzismo inaccettabile. Dobbiamo uscire dal campo, sono d'accordo con Maignan"

In vista dei prossimi impegni in amichevole, sabato contro la Germania e martedì contro il Cile, per la Francia di Olivier Giroud, Maignan e Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa l'attaccante dell'Inter, Marcus Thuram. Queste le sue parole in merito al grave problema del razzismo nel calcio.

Marcus Thuram sul razzismo e sull'uscita dal campo: "Sì, sono d'accordo con Maignan, dobbiamo uscire dal campo. Dobbiamo battere i pugni sul tavolo per far capire che questo è inaccettabile.