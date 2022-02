Francis Martinez: "Giroud sa quando è il momento di fare determinati gesti"

Francis Martinez, ex allenatore del Froges, dove Olivier Giroud ha mosso i suoi primi passi da giocare, ha raccontato un aneddoto dell’attaccante del Milan ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Martinez ha detto: “Stavo organizzando una partita in onore di un nostro ex giocatore, amico di Olivier, che ci aveva lasciati da poco. Giocava con suo padre e Giroud non volle mancare. Il problema è che si trovava dall’altra parte del mondo, in viaggio di nozze con la sua Jennifer. Se qualcuno mi viene a prendere a Lione quando atterro, io corro e ci sono mi disse. Affare fatto. Ne venne fuori una scena da film, con lieto fine. Emerge la grande capacità di comprendere i momenti e di capire quando un gesto può essere importante. In campo come nella vita”.