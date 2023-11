Franco Baresi in Cina per la sua biografia: "Libero di sognare"

In occasione della pubblicazione in Cina della sua biografia “Libero di sognare”, il Vicepresidente Onorario dell’AC Milan, Franco Baresi, prenderà parte ad un mini-tour nel territorio cinese che dall’11 al 14 novembre lo vedrà fare visita alle città di Shanghai e Pechino. Sono numerose le iniziative a cui il Vicepresidente Onorario parteciperà durante il viaggio, attraverso il quale avrà l’opportunità di entrare a contatto diretto con la fanbase, i partner ed i media locali. • Sabato, 11 novembre - Franco Baresi visiterà gli uffici della sede del partner rossonero PUMA e lo store PUMA di Huaihai, a Shanghai, dove parteciperà ad un Meet&Greet con tifosi e dipendenti di uno dei partner più longevi del Club. La sera, il Vicepresidente Onorario dei rossoneri prenderà poi parte ad un Watch Party al Reeb 1987 Bar, dove assisterà al match di Serie A che vedrà i rossoneri affrontare il Lecce insieme ad alcuni Fan Club locali

• Domenica, 12 novembre - Baresi sarà ospite di una live stream sul canale ufficiale AC Milan di Douyin, dove potrà interagire in diretta con i tifosi collegati

• Lunedì, 13 novembre - Franco Baresi incontrerà un gruppo di studenti presso la prestigiosa Tsinghua University, creando un'opportunità unica di dialogo e confronto che, partendo dal calcio, vuole abbracciare alcune delle tematiche affrontate nel libro “Libero di Sognare”, come il potere dell'immaginazione, la determinazione e il coraggio

• Martedì, 14 novembre – Baresi presenterà ufficialmente l’edizione cinese della sua biografia “Libero di Sognare” all’Ambasciata Italia di Pechino Iniziative, queste, che hanno come obiettivo quello di rafforzare ulteriormente il già forte legame presente tra il Club rossonero ed i suoi tifosi locali, oltre 146 milioni secondo Nielsen. Inoltre, secondo uno studio della società internazionale di analisi e ricerche di mercato YouGov, il Milan è il marchio calcistico italiano più apprezzato nel Paese. Una dedizione che si estende anche al mondo digitale, con interazioni da record con i tifosi che nella scorsa stagione hanno raggiunto oltre 5 milioni di follower sulle piattaforme cinesi.

Il Vicepresidente Onorario Franco Baresi ha commentato: "La passione della Cina per il Milan è davvero notevole, ed è un onore per me far parte di questo incredibile viaggio, promuovere il mio libro e rafforzare ulteriormente il legame tra i rossoneri e i nostri devoti tifosi cinesi. Insieme, celebriamo un bellissimo legame che trascende i confini e le culture".

Con numerosi Fan Club locali, nove piattaforme di social media dedicate e un ufficio internazionale a Shanghai, l'AC Milan continua a coltivare il suo rapporto con la Cina con l’obiettivo di affermare ed espandere il brand Milan sempre più a livello globale.