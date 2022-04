Franco Ordine su Leao: "Se arrivasse una sostanziosa offerta..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Franco Ordine, sulle pagine de Il Giornale, ha parlato così dell'attacco del Milan: "Leao non finisce nel tabellino dei marcatori dal 25 febbraio, Messias ha esaurito la carica iniziale, Saelemaekers ha perso smalto e convinzione, Rebic è sparito dai radar pur non avendo mai giocato dall'inizio limitandosi a una recente sequenza di pezzi di partita durante i quali non è mai risultato decisivo. Ecco allora il nodo da sciogliere: alla luce di questo rendimento e dello stato di salute del croato, l'allestimento del reparto d'attacco dev'essere rivisto da cima a fondo e suggerire scelte coraggiose e impegnative per la prossima stagione. In particolare per Leao varrebbe forse la pena procedere a un ragionamento brutale di questo tipo: non ha ancora firmato il rinnovo (in attesa del contenzioso con lo Sporting di Lisbona); arrivasse una sostanziosa offerta, sarebbe il caso di farlo ripartire e rifinanziare il mercato delle punte".