Fratello di Astori: "Una nuova associazione per fare del bene"

(ANSA) - FIRENZE, 13 FEB - "E' un momento particolare, da tempo pensavamo a questa cosa di fare del bene in nome di Davide. Questa associazione è un gruppo di amici che sta partendo per fare appunto del bene, Davide è una persona che ha portato dei valori in cui crediamo molto. Non è una caso che l'associazione sia nata a Firenze, per noi è una seconda casa". Lo ha dichiarato Bruno Astori, fratello di Davide, il capitano della Fiorentina scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018 mentre era in ritiro a Udine con la squadra, in occasione della presentazione a Palazzo Vecchio dell'associazione 'Davide Astori'. "Da qui in poi mi piace pensare che noi si possa promuovere iniziative in modo da fare del bene in ambito di valori, ricerca, divulgazione scientifica", ha aggiunto. L'associazione organizzerà giornate di studio che avranno per oggetto materie di carattere scientifico, giuridico, economico. Saranno anche create raccolte fondi da destinare a finalità benefiche connesse all'associazione. "Questa giornata - ha commentato il sindaco Dario Nardella - la ricorderemo per tanto tempo. Il progetto è bellissimo,è la naturale evoluzione di questi anni in cui Firenze non ha più il suo Davide. L'associazione serve a dare continuità, solidità ai tanti progetti già nati. Io raramente ho avuto un vero rapporto personale con i calciatori della Fiorentina ma con Davide lo avevo costruito, c'era un rapporto di rispetto e stima. Mi sento personalmente coinvolto in questo progetto "L'associazione è uno strumento snello, molto concreto che può servire a costruire una rete di relazioni - ha aggiunto -. Sosterremo l'attività dell'associazione, con le nostre risorse". Tra i presenti l'assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione: "Sapere che un'associazione porterà il suo nome è bello, sono sicuro che appassionerà tantissimo i fiorentini e le persone che lo hanno conosciuto". (ANSA).