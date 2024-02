Fratini: "Leao è maturato, non gioca più esterno ma fa il rifinitore: quanti gol ha fatto fare quest'anno?"

Michele Fratini, talent scout, è intervenuto a Calcio Totale sulla Rai per dire la sua su Rafael Leao, il cui rendimento quest'anno è deludente per quanto riguarda i gol segnati, ma Fratini dà una interessante lettura sui suoi compiti in campo. Ecco cosa ha detto:

"Leao quest'anno non gioca punta esterna, fa quasi il rifinitore. Solamente 3 gol segnati, ma ne ha fatti fare tanti quest'anno. Ha cambiato ruolo, quel numero 10 sulla schiena lo porta a giocare più interno, prima saltava l'uomo e la metteva in mezzo, ora si interfaccia di più con il compagno, parte più interno, va all'assist: è cambiato come giocatore, Leao è maturato", ha commentato alla Rai.