Frattesi è sicuro: "Ho scelto la squadra. Discriminante? Il ruolo. Con offerte irrinunciabili..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Davide Frattesi, oggetto del desiderio di tutte le big in Italia, tra cui il Milan che nelle ultime ore ha dato segnali importanti di interessamento per il giocatore, ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport e ha rivelato: "Lei però comprenderà che stavolta non posso essere senza filtri come nelle altre interviste. Non sarebbe corretto indicare una squadra perché le trattative possono morire all’improvviso. Però cercherò di essere estremamente sincero: io ho scelto la squadra. E sono sicuro che il mio procuratore troverà il modo di accontentarmi, altrimenti lo mando... al mare.

Però sento che ci sono altre società interessate a me. Discriminante? Il ruolo: io sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. Credo sia normale. Posso soltanto dirle quello che ho garantito a Giovanni Carnevali: se arrivano offerte irrinunciabili, le ascoltiamo. Irrinunciabili eh"