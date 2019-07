Fresnedoso racconta Hernandez: "Ha grande talento ed una velocità impressionante, assicura spinta costante"

Roberto Fresnedoso, ex tecnico di Theo Hernandez ai tempi dell'Atletico Madrid, ha parlato a Tuttomercatoweb.com delle caratteristiche tecniche del nuovo terzino rossonero: "Theo ha un grande talento e una velocità impressionante, assicura una spinta costante sulla fascia ed è sempre pericoloso in fase di attacco. Può essere senza alcun dubbio un acquisto importante per la corsia laterale del Milan e di qualsiasi altra squadra. Viene da due campionati convincenti nella Liga tra Alavés e Real Sociedad, quindi già tanta esperienza nonostante i suoi 21 anni. Insieme alla fiducia del Real, che la scorsa estate ci ha puntato forte versando la sua clausola risolutiva con l'Atletico, mi sembrano tutte delle garanzie piuttosto chiare sul suo potenziale rendimento".