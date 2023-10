Frey è sicuro: "Un portiere come Maignan porta sempre punti pesanti"

Intervistato da Tuttosport questa mattina, l'ex portiere di Serie A Sebastian Frey ha parlato di quanto sia diventato decisivo il ruolo del portiere. All'interno del suo discorso non ha certo potuto evitare un elogio per Mike Maignan. Le sue parole: "Quanti punti porta un portiere in campionato? Dai 7 ai 9 punti. Con questo rendimento si vince lo scudetto o lo perdi. Un portiere come Maignan porta sempre punti pesanti. Da Sommer mi aspetto una statistica simile"