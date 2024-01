Frey: "Giroud è un esempio, un campione. Meriterebbe il rinnovo"

Sebastian Frey, ex portiere, parla così di Olivier Giroud. L’attaccante del Milan, a 37 anni, con il gol segnato alla Roma domenica sera è arrivato nuovamente in doppia cifra in campionato: un dato che certifica un ottimo rendimento.

Queste le dichiarazioni di Frey: “Siamo amici, ma mi stupisce poco. Sta dando continuità, è un esempio per le nuove generazioni. Nonostante l’età fisicamente sta ancora molto bene. È un attaccante che riesce quasi sempre a fare la differenza, gli fa onore. Credo che, nonostante l’età, rimane sempre un valore aggiunto per questo Milan. Sono sempre lì a dire che gli anni avanzano però se vai a vedere è quasi sempre lui a fare gol. Tanto di cappello per il campione che è”.

Merita il rinnovo? “Se andiamo a vedere le statistiche di Olivier io credo che fargli un anno di contratto non sarebbe niente di scandaloso, anzi. Quando ne parliamo lui dice che si trova molto bene a Milano, si trova molto bene nel Milan, dice sempre che è un grande club e che ha le possibilità di esprimere le sue qualità. Quindi, tutto questo insieme… Se vado a logica guardando le prestazioni, la media gol, le partite saltate e il rendimento, io ci penserei seriamente a proporgli un altro anno di contratto, se lo meriterebbe”.