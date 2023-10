Frey: "La parata di Giroud non la fa il 70% dei portieri. Mi ha detto che..."

Sebastian Frey, ex portiere, si è così espresso a TV Play sulla parata di Giroud a Genova: “Giroud con il Genoa se l’è cavata alla grande, gli ho inviato la foto del suo intervento, era molto contento, mi ha ringraziato. A mio parere, da ex portiere, quell’intervento il 70% dei portieri non l’avrebbe fatto, perché nelle uscite ci pensi, sai che andrai allo scontro, lui invece non ci ha minimamente pensato, questa è stata la bellezza del suo intervento. Tanti portieri, secondo me, non avrebbero avuto il coraggio di farlo.

Lui mi ha detto di non aver pensato a niente, ha visto Calabria che stava lottando con l’attaccante che stava per superarlo, si è buttato ed è andato”.