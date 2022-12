Frey: "Per meritocrazia Maignan non avrebbe demeritato, ma Lloris è il capitano... Non puoi toglierlo senza un motivo valido"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sebastian Frey, ex portiere, durante il suo intervento a "Kickoff Mondiali" su Twitch ha parlato di Lloris e Maignan, in competizione per un posto da titolare con la nazionale francese: “Se parliamo di meritocrazia ti dico che per me non avrebbe demeritato Maignan. La nazionale però è qualcosa di particolare: ti ritrovi al Mondiale dove c’è Lloris, che è il capitano della tua nazionale ed è il giocatore attualmente con più presenze nella Francia. Non ha fatto grandi errori, anche se non ha fatto una grande stagione, e penso che non lo puoi togliere senza un motivo valido per una competizione del genere”.