FRO-MIL (0-1): Leao crossa per Giroud e gol! Male Turati tra i pali

vedi letture

Al 17esimo minuto il Milan passa in vantaggio al "Benito Stirpe"! Palla recuperata a centrocampo da Reijnders che serve Loftus-Cheek, il quale, dopo qualche metro palla al piede, serve Leao; il portoghese stoppa e crossa per Giroud che, di testa, buca un Turati abbastanza inefficace. Milan in vantaggio a Frosinone.