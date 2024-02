FRO-MIL (1-1). Doppio cambio per Pioli: dentro Okafor e Bennacer per Loftus-Cheek e Reijnders

vedi letture

Al 60esimo, sul punteggio di 1-1, doppio cambio per Pioli: fuori Reijnders per Bennacer e Loftus-Cheek per Okafor. Si passa, di fatto, ad un 4-2-4 un po' più puro.