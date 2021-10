“From Milan to Many: Watch Parties”: al via da Dubai e New York un nuovo format per i milanisti nel mondo

AC Milan è lieto di annunciare “From Milan to Many: Watch Parties”, un nuovo format di evento ideato per la tifoseria internazionale del Milan che vedrà il Club organizzare dei momenti di socializzazione in giro per il mondo, permettendo ai tifosi rossoneri locali di seguire una partita della propria squadra del cuore in una location esclusiva con una leggenda del Milan, immersi in una speciale atmosfera rossonera.

“From Milan to Many: Watch Parties” parte ufficialmente la prossima settimana con due eventi che avranno luogo nella cornice internazionale di Expo 2020 Dubai e dell’esclusivo The Club 40/40 di JAY-Z a New York City. In occasione di questi eventi, verrà trasmessa rispettivamente la partita di UEFA Champions League tra Milan e Porto e l’attesissimo Derby di Milano, due partite importanti per i Rossoneri e due momenti iconici in grado di riunire la grande famiglia del Milan nel mondo.

Il format ha lo scopo di azzerare le distanze e rappresenta un nuovo strumento di fan engagement che permetterà di portare il brand AC Milan e i suoi valori in giro per il mondo, rafforzando ulteriormente il legame tra la fanbase internazionale dei Rossoneri, che conta oltre 500 milioni di tifosi nel mondo, e il Club stesso.

L’iniziativa si inserisce in un contesto globale di graduale ripartenza e riapertura in seguito alle restrizioni imposte dalla pandemia e di crescita del Milan sia dentro che fuori dal campo e mira a confermare l’internazionalità del brand Milan, come dimostrato anche dalle numerose partnership siglate negli ultimi due anni, e dall’attenzione e volontà di condividere la passione per i colori rossoneri con i milioni tifosi presenti in tutto il mondo.

I primi due capitoli dell’iniziativa avranno luogo il 3 e il 7 novembre, rispettivamente a Dubai e New York City:

3 NOVEMBRE – EXPO 2020 DUBAI

AC Milan ospiterà un “watch party” al Garden on 1 Sports Lounge di Expo 2020 Dubai in occasione della partita di UEFA Champions League tra Milan e Porto, in programma il prossimo 3 novembre. L’ingresso sarà totalmente gratuito per i possessori di un valido biglietto per Expo 2020 Dubai e inoltre, ai tifosi che parteciperanno all’evento verrà consegnato un regalo a tinte rossonere.

A sostegno della propria storia e iconicità mondiale, il Club sarà rappresentato a Dubai dalla leggenda e brand ambassador Daniele Massaro, che per l’occasione porterà con sé il trofeo della Champions League vinto dal Milan contro il Barcellona nel 1993/94 grazie ad una sua doppietta, insieme ad altri famosi cimeli, come gli scarpini e la maglietta che proprio Massaro indossò per quella finale. Scarpini e maglietta rimarranno poi in mostra al Garden on 1 Sports Lounge per il resto della durata di Expo 2020 Dubai.

Con il supporto di Emirates, partner di AC Milan dal 2007, il trofeo rimarrà ad Expo 2020 Dubai anche il giorno dopo la partita e farà visita proprio al padiglione Emirates dell’evento, sviluppato sui tre temi di Expo 2020 Dubai - mobilità, opportunità e sostenibilità - dove la compagnia aerea offre una immersive experience nel futuro del trasporto aereo.

7 NOVEMBRE - NEW YORK CITY

In occasione dell’attesissimo Derby di Milano, AC Milan e Roc Nation, società di intrattenimento fondata dalla star JAY-Z, hanno attivato una collaborazione con l’AC Milan Club New York City per la trasmissione dell’imperdibile match tra Milan e Inter presso l’esclusivo Club 40/40 di JAY-Z a Manhattan, al 6 West 25th St di New York City.

L’evento prevede l’ingresso gratuito, con i primi 250 tifosi che verranno omaggiati con un regalo per premiare la loro passione per i colori rossoneri.

Daniele Massaro, leggenda rossonera e brand ambassador del Club ha commentato: “Sono davvero orgoglioso di questa iniziativa del Club che ci permette di portare i colori rossoneri in giro per il mondo e stare vicino ai nostri tifosi anche fuori dai confini nazionali. Nella mia carriera da calciatore, ma anche nel mio ruolo attuale di brand ambassador ho sempre vissuto e ammirato la passione rossonera, una passione che non conosce confini geografici e che infiamma i cuori di grandi e piccini ovunque nel mondo.”