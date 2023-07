Frosinone, Di Francesco: "Nessun traguardo è impossibile'

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Nessun traguardo è impossibile. Il mio Frosinone se la giocherà con tutti". Non nasconde il suo coraggio e la sua voglia di rilancio Eusebio Di Francesco. Il neo allenatore del Frosinone si è presentato questa mattina in conferenza nella sala stampa dell'Atlantic Park Hotel di Fiuggi, luogo in cui i giallazzurri da ieri stanno svolgendo il ritiro estivo. Ad accompagnarlo il presidente, Maurizio Stirpe, e il direttore dell'area tecnica, Guido Angelozzi: "È un piacere essere qui. Ringrazio la società per avermi concesso questa grande opportunità, coinvolgendomi in un percorso così ambizioso. Ritengo che ogni tipo di aspettativa possa diventare realtà quando si ragiona con il noi. L'importante è lavorare di squadra per superare gli ostacoli che sicuramente ci saranno.

Noi, insieme, tenendoci per mano potremo fare grandi cose". Con il sogno salvezza da alimentare, gara dopo gara: "Saranno fondamentali tre aspetti in particolare: coraggio, sorriso anche perché sono venuto qui per ritrovarlo dopo le mie ultime esperienze, e valori umani. Sarà un anno difficile, avremo bisogno di lottare con mentalità e assumendo gli atteggiamenti giusti. Questa squadra, ripeto, se la giocherà con tutti, ed è nostro dovere farlo insieme. Sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni, di ciò ne sono sicuro. La rosa è in fase di ricostruzione rispetto alla passata stagione, ma la fiducia è totale. L'auspicio, chiaramente, è quello di avere il prima possibile i giocatori dal mercato, però mi fido tantissimo del lavoro del mio direttore". (ANSA).