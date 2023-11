Frosinone, le ultime sulle condizioni di Lirola e Marchizza: contrattura per lo spagnolo

vedi letture

Sono giorni di ansia in casa Frosinone dove si attendono notizie in merito alle condizioni di Pol Lirola e Riccardo Marchizza. Secondo quanto riportato da TuttoFrosinone.com, qualche aggiornamento è arrivato quest'oggi. Per Lirola si tratta di una piccola contrattura ai flessore gamba destra, per la gara di sabato contro il Milan resta in dubbio ma si proverà fino all'ultimo per portarlo almeno in panchina mentre Marchizza invece dovrà effettuare ulteriori visite specialistiche e accertamenti per capire bene l'entità del suo infortunio, starà comunque fermo per un periodo di tempo non ancora definito ma decisamente non breve.

Le parole di Di Francesco

Altra grande vittoria per il Frosinone di Eusebio Di Francesco, questa volta contro una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa. Il tecnico ciociaro ha parlato a Radio Serie A dopo il 2-1 arrivato in extremis col gol di Monterisi: "Il calcio va avanti e si cerca sempre di trovare qualcosa di nuovo. Siccome mi hanno sempre considerato un integralista, io mi ritengo tale solo nella cultura del lavoro e credo che i ragazzi senza sacrificio e dedizione non ottengano risultati, ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di lavoro che ogni giorno cerca di apprendere. Quando sento parlare delle mie ultime esperienze, si dice 3 anni negativi ma saranno state 30 partite in tutto. Nella vita di tutti ci sono degli errori, dei fallimenti o momenti negativi che possono essere anche motivo di crescita".