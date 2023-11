Frosinone, Mazzitelli ha lavorato parzialmente in gruppo. Lirola resta da valutare

Archiviata la gara col Genoa che ha portato tre punti preziosi al Frosinone nel segno di Soule e Monterisi, questa mattina i giallazzurri si sono ritrovati a Ferentino per una seduta di allenamento in vista della prossima gara di campionato in programma sabato sera alle 20.45 contro il Milan allo stadio Giuseppe Meazza, valida per il quattordicesimo turno. Seduta di scarico, invece, per chi è sceso ieri in campo contro il Grifone mentre il resto della rosa ha svolto una partitella.

I singoli

Ha lavorato parzialmente col gruppo capitan Mazzitelli mentre Harroui ha svolto ancora del lavoro personalizzato. Da valutare in settimana condizioni di Lirola e Marchizza mentre ancora lavoro differenziato per Kalaj