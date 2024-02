Frosinone-Milan, manca poco: la guida alla partita dei rossoneri

Due squadre giovani che sanno produrre un bel calcio, attaccare in verticale e recuperare situazioni di svantaggio. Frosinone e Milan sono distanti in classifica ma in un buon momento di forma e guardano con fiducia al loro primo appuntamento del mese di febbraio. La quarta giornata del girone di ritorno mette in palio punti importanti per le ambizioni delle squadre guidate da Eusebio Di Francesco e Stefano Pioli: proviamo ad anticipare alcuni temi della sfida in terra ciociara nel nostro Briefing.

ATTACCHI PROLIFICI E PALLE INATTIVE

Il sabato dello Stirpe vedrà affrontarsi due squadre dall'elevato potenziale offensivo. Se i rossoneri sono il secondo migliore attacco del campionato, i gialloblù hanno già eguagliato (in 22 turni) il totale di reti segnate nella precedente esperienza in Serie A e sono i più prolifici tra le squadre nella parte destra della classifica. Il Frosinone ha anche uno dei reparti offensivi migliori quando si parla di partite in casa (solo Inter, Atalanta e Roma fanno meglio della squadra di Eusebio Di Francesco), dove hanno già superato il totale dei punti raccolti complessivamente nelle prime due annate disputate nella massima serie. Il Milan, da parte sua, viene dagli undici gol segnati in campionato a gennaio e cercherà di costruire sulla sua fase offensiva la terza vittoria esterna di fila. Focus particolare, in questo confronto tra attacchi prolifici, andrà rivolto alle palle inattive: ciociari e rossoneri sono tra le quattro squadre ad avere segnato di più sugli sviluppi di un corner, e il Frosinone è la migliore squadra di questo campionato per percentuale di reti arrivate su palla inattiva. Chi farà meglio in questa situazione di gioco avrà, verosimilmente, le migliori probabilità di conquistare l'intera posta in palio.

APPROCCIO E GESTIONE

In una sfida che si profila ad alto ritmo sarà fondamentale una gestione oculata delle diverse situazioni di gioco. I rossoneri vengono da due partite - Udinese e Bologna - in cui hanno subito e fatto una rimonta, dimostrando in entrambe le occasioni la capacità di recuperare ma, contemporaneamente, di avere margini di miglioramento nella gestione dei vantaggi. Una prima chiave della sfida sarà quindi l'approccio a un match che vede affrontarsi la squadra più prolifica nei primi tempi (il Milan) e quella che invece ha subito di più nei 45' iniziali di ogni partita di questo campionato (il Frosinone). Sbloccare l'incontro per primi non sarà necessariamente indicativo, dal momento che pure i ciociari vengono da due sfide in cui hanno saputo recuperare uno svantaggio: da 0-1 a 3-1 contro il Cagliari, dallo 0-1 all'1-1 a Verona. La capacità di gestire le diverse situazioni andrà quindi ricercata nelle situazioni difensive, con la squadra di Pioli che potrebbe schierare la stessa linea difensiva a quattro (Calabria-Kjær-Gabbia-Hernández) per la quarta partita consecutiva per affrontare un attacco giovane e imprevedibile come quello ciociaro.

SOULÉ E LEÃO, FANTASIA AL POTERE

La 23ª giornata di Serie A sarà l'occasione anche per vedere a duello due dei giocatori più estrosi di questo campionato, Matías Soulé e Rafael Leão. Punti focali delle fortune di gialloblù e rossoneri, l'argentino e il portoghese sono due dei quattro giocatori che hanno mandato più volte al tiro un compagno al completamento di un proprio movimento palla al piede. Soulé sta vivendo, in terra ciociara, la stagione della consacrazione e viene da due partite casalinghe a segno di fila: in questa Serie A ha già segnato contro due big (Fiorentina e Lazio) e cerca l'acuto anche contro un avversario diretto in grande condizione di forma come Theo Hernández. Sponda rossonera occhi puntati su Leão, a una rete da quota 50 con la maglia del Milan. Un gol nel match dello Stirpe sarebbe doppiamente importante per Rafa, anche per rompere il digiuno in campionato. La situazione è propizia, date le numerose indisponibilità difensive in un Frosinone che ha ruotato tre giocatori diversi come terzino destro nelle ultime uscite: Lirola, Zortea e Gelli, con i primi due che dovrebbero essere ancora assenti per infortunio.