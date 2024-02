Frosinone-Milan: Olivier Giroud eletto MVP del match

vedi letture

Meglio di un buon vino. Passano gli anni, ma Olivier Giroud è sempre più incisivo e decisivo per le fortune rossonere. Nella 23ª giornata è andata in scena una nuova partita da gol e assist per il numero 9 rossonero, che con Frosinone-Milan ha già migliorato l'eccellente campionato scorso: sono infatti 19 - 11 reti, 8 assist - le partecipazioni al gol in questa Serie A per Oli, più delle 18 del 2022/23.

Numeri fantastici per un campione eterno, che torna dalla trasferta in terra ciociara con un altro premio di MVP. I tifosi rossoneri, votando su AC Milan Official App, l'hanno infatti eletto come migliore in campo della terza vittoria esterna consecutiva del Milan, preferendolo davanti agli altri due goleador di giornata: Luka Jović e Matteo Gabbia.

Siamo a inizio febbraio, ma i numeri dell'annata di Giroud sono già da capogiro. Oli è secondo solo a Kane per reti di testa nel 2023/24 dei cinque maggiori campionati europei, ed è uno dei quattro giocatori (Salah, Watkins e Sanè gli altri tre) con almeno otto gol e altrettanti assist in questa stagione. E dopo la vittoria a Frosinone, il numero 9 rossonero è anche il miglior assistman della Serie A.

L'ennesima prova totale per Oli, messosi in luce allo Stirpe con un encomiabile spirito di abnegazione e una partecipazione attiva alla manovra rossonera, come testimoniato dalle occasioni create (ben 3). Il suo impatto va anche oltre gli eccellenti numeri. Leadership, esempio, generosità. Valori propri di una squadra che non molla mai e che Giroud incarna in pieno. Fantastique, Monsieur Olivier!