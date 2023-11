Frosinone, per Mazzitelli è più probabile un rientro per la sfida contro il Milan

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Capitan Mazzitelli tiene in apprensione il Frosinone. Il centrocampista, infortunatosi al polpaccio sinistro nel primo tempo della gara contro l'Inter, è in forte dubbio per la sfida-salvezza di domenica 26 novembre in casa con il Genoa. Mazzitelli ha saltato gli ultimi allenamenti anche se i primi accertamenti hanno escluso lesioni (i controlli saranno ripetuti martedì prossimo). Difficile quindi che possa essere disponibile per la partita contro la squadra di Gilardino. Più probabile un rientro per la trasferta di San Siro di sabato 2 dicembre alle 20.45 quando i laziali affronteranno il Milan. Per Di Francesco sarebbe un'assenza pesante in un match molto importante per muovere la classifica dopo il ko con l'Inter. Mazzitelli infatti non è solo il capitano ma è soprattutto un elemento fondamentale nell'economia del gioco del Frosinone. Finora ha collezionato 11 presenze impreziosite da 2 reti.

Prestazioni sempre eccellenti. Domenica scorsa quando è uscito la squadra ha avuto un contraccolpo negativo. "Peccato perché sta facendo molto bene e riesce a dare una grande mano in mezzo al campo. Il suo infortunio lo paghiamo, era successo anche a Cagliari, specialmente negli ultimi venti minuti", ha detto Di Francesco. Per la sostituzione del capitano il candidato principale dovrebbe essere Brescianini ma non sono escluse altre soluzioni. Se ne saprà di più sabato pomeriggio alle 14.30 nel test a porte chiuse allo "Stirpe" contro la Ternana del grande ex Dionisi. (ANSA).