Furlani a SportMediaset: "Ibra? Sono fortunato a poter lavorare con lui, porterà tanto"

Intervistato da SportMediaset poco prima del pranzo UEFA con la dirigenza del Newcastle, l'ad rossonero Giorgio Furlani ha dichiarato:

Sul ritorno di Ibrahimovic: "Se io fossi stato un giocatore lo avrei voluto come compagno di squadra. Ora sono dirigente e sono fortunato ad averlo come compagno di squadra in questo nuovo ruolo. Porterà tanto. Ci siamo ovviamente già sentiti tanto sia prima che dopo l'annuncio. Sarà bello

Sulla partita di stasera: "Se ci crediamo? Ce la giochiamo...".