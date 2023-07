Furlani: "Abbiamo investito molto nei giocatori, negli acquisti per cercare di avere una stagione migliore quest’anno"

vedi letture

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato una intervista in spagnolo presso gli studi di Ahora o Nunca ESPN, televisione statunitense di lingua spagnola.

Com’è la situazione del Milan?

“Molto buona. Il Milan veniva da anni di crisi, abbiamo passato 7 anni senza stare in Champions League e ora sono tre anni che ci andiamo, l’anno scorso con la semifinale e due anni fa con lo scudetto. Abbiamo investito molto nei giocatori, negli acquisti per cercare di avere una stagione migliore quest’anno. Quindi direi che stiamo andando molto bene, sono molto felice dell’allenatore e dei giocatori e penso che faremo una buonissima stagione. Da tifoso io sono molto felice e spero che anche i tifosi saranno felici come lo sono io”.