Furlani chiaro: nuovo stadio del Milan senza l’Inter. Le parole dell’AD

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato una intervista in spagnolo presso gli studi di Ahora o Nunca ESPN, televisione statunitense di lingua spagnola.

È stato incredibile per un tifoso esterno vedere l’EuroDerby… L’idea è avere uno stadio proprio o in comproprietà con l’Inter?

“Milan e Inter hanno lo stadio insieme ed è una eccezione nel mondo per rivali cittadine cosi grande. Il nostro piano è di avere un nostro stadio che equipari il nostro club al resto d’Europa e del mondo”.