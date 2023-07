Furlani e gli obiettivi stagionali: "Vogliamo essere competitivi in Italia e in Europa"

Intervistato dai media presenti, tra cui MilanNews.it, Giurgio Furlani, amministratore delegato del Milan, ha parlato così a margine del raduno: "Inizia la stagione. Gli obiettivi di questa stagione sono quelli di sempre, da cinque anni ovvero da quando io sono qua: di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci focalizziamo tutti sul mercato, ma il lavoro è anche a livello organizzativo, sulle infrastrutture, a livello di far crescere il Milan in varie maniere e in maniera soda".