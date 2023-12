Furlani e il ‘consiglio’ a Pioli. Mercato utile, ma fino a che punto se poi il 5-0-5 è quello di ieri?

vedi letture

Dopo il bruttissimo pari di Salerno che aveva rattristato il Natale, il Milan migliora un po' la situazione in vista dei festeggiamenti di Capodanno portando via tre punti al Sassuolo: 1-0 il risultato finale di un match ricco di tanti errori tecnici e di un po' di eccessi tattici, figli di un periodo che, per entrambe le squadre è evidentemente parecchio complicato.



Pioli si conferma

A Pioli è bastato il gol di Pulisic, su imbeccata perfetta di Bennacer, per rinsaldare la sua panchina dopo le voci di profonde riflessioni post Salerno, in verità già spente ufficialmente da Giorgio Furlani a SkySport nel pre-partita: "Siamo tutti uniti e compatti, si mette sempre in discussione il mister e non è giusto. Dobbiamo riuscire a dargli una rosa completa, abbiamo i problemi che tutti conosciamo ma ci stiamo lavorando". Per parlare del mercato ci sarà tempo e modo, anche se la sensazione è che non basterà acquistare alcune pedine per rimettere l'automobile rossonera in piena carreggiata...

Ciò che si è visto ieri sera, d'altronde,: squadra spaccata in due tronconi conche non sempre riescono a trovare bene tempi, misure e spazi per rendere questo modo di giocare efficace nelle due fasi, aprendosi, di conseguenza, sia agli attacchi degli avversari che ad una certa sterilità offensiva. Ildi Pioli, modulo così definito guardando la disposizione dei giocatori rossoneri in campo per buona parte del match, fatica ad ingranare:- sia chiaro -e, senza dubbio, era la cosa più importante per questo finale di 2023, ma è altrettanto evidente che, se non si dovesse cambiare modalità e impostazioni di gioco,degli ultimi tre mesi...

Furlani, nel suo discorso citato in precedenza, ha espresso un concetto che potrebbe essere utile consiglio anche per il Milan di Pioli: "Uniti e compatti". Fuori dal campo sì è la conferma di Pioli ne è testimonianza, così come il bel discorso di Florenzi alla squadra al centro di San Siro al termine del match di ieri. Magari uniti e compatti anche in campo col pallone che rotola.