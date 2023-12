Furlani: "Ho vissuto male la cancellazione del Decreto Crescita. Cambiare una legge dall'oggi al domani è atipico e penalizzante"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, parla a Sky Sport prima della partita interna contro il Sassuolo. Le sue riflessioni partono dalla cancellazione del Decreto Crescita voluta dal Governo italiano: "Ho vissuto male questa decisione, è una scelta triste per il calcio italiano, ci rende più poveri e meno competitivi, ci indebolisce. Purtroppo il calcio non è visto come un settore dell'economia italiana ma dovrebbe esserlo, siamo stati leader per decenni in Europa e ora non più. Ci sono leggi e regolamentazioni che ce lo impediscono. Brutta decisione per noi, ringrazio il ministro Abodi, lui capisce il mondo del calcio e ha provato a spingere per un tavolo più ampio di discussione. Purtroppo le cose non sono andate nel senso giusto".

Un'idea alternativa rispetto al Decreto Crescita?

"Tutti noi dirigenti di Serie A abbiamo parlato dell'esigenza di avere una serie di regolamentazioni attorno al calcio che ci rendano competitivi a livello europeo. Si parla dalla possibilità di catturare parte dei denari destinati alle scommesse, di contratti, di gestire un problema che abbiamo in Italia, quella dell'impossibilità di investire nelle infrastrutture sportive. Abbiamo chiesto un tavolo di discussione tout-court e invece è stata cambiata una legge dall'oggi al domani. Atipico e penalizzante".