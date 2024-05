Furlani: "La prima volta che ho parlato con Pioli è stato nell'estate del 2020 in videochiamata..."

vedi letture

Il CEO rossonero Giorgio Furlani ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Salernitana. Queste le sue dichiarazioni su mister Pioli, oggi alla partita d'addio.

C’è un aneddoto sul rapporto con mister Pioli che si porterà dietro? “La prima volta che ho parlato con il mister è stata una videochiamata durante l’estate del 2020, gli ho fatto i complimenti per come stava andando. Gli ho detto di non ascoltare le voci e di continuare a fare bene, e qualche settimana dopo gli ho fatto un’altra videochiamata in cui gli ho chiesto se voleva rimanere al Milan. Da lì è iniziato un bellissimo rapporto. Ho tanti momenti belli col mister che ricorderò per sempre”.