Furlani: "Lotta al razzismo non solo a parole, ma con azioni tangibili. Siamo pronti a fare la nostra parte"

In occasione di Milan-Bologna, il Milan sta pianificando un’attività per tenere alta l’attenzione sul contrasto a ogni forma di razzismo, pregiudizio o discriminazione.



Un’iniziativa che testimonierà ulteriormente la visione e l’approccio del Milan da sempre impegnato a promuovere i valori di uguaglianza sociale e inclusione, in linea con il Manifesto RespAct del Club.



“La nostra dedizione nella lotta contro tutte le forme di razzismo e pregiudizio è concreta, non solo a parole ma con azioni tangibili. È fondamentale agire attivamente per un cambiamento significativo, affrontando la questione con serietà e determinazione.

Siamo pronti a fare la nostra parte, in collaborazione con le istituzioni del calcio italiano.” Sono le parole di Giorgio Furlani, CEO AC Milan, alla vigilia del match di sabato sera.

In allegato il documento con ulteriori informazioni sul Manifesto RespAct.