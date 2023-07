Furlani: "Questa tournée è importante per prepararci al meglio alla stagione"

L’amministratore delegato, Giorgio Furlani, ha tenuto uno speech prima della conferenza stampa di Christian Pulisic, che ha presentato l’esordio del Milan nel Soccer Champions Tour in programma nella notte tra oggi e domani, alle 4 (diretta su Sky Sport Summer e Dazn) contro il Real Madrid. Ecco le parole del dirigente rossonero: “Per prima cosa volevo ringraziare gli organizzatori di questo torneo per averci invitati in questo torneo. Grazie ai media che ci seguono tutti i giorni e, per finire, grazie ai miei colleghi, ai giocatori, lo staff e grazie a tutti quelli che ci hanno permesso, con il loro lavoro in sede, di essere qui oggi”.

“Voglio dire poche parole. Perché siamo qui? Primo motivo: è un torneo di altissimo livello che ci darà la possibilità di poter giocare contro alcune delle squadre migliori del mondo ed è un modo importante per poterci preparare al meglio alla stagione che ci aspetta. Il secondo motivo è perché gli Stati Uniti sono molto importanti per noi. Il mercato dello sport, negli Stati Uniti, è il più grande del mondo e il calcio si sta sviluppando velocemente qui. È un mercato molto importante per noi. Abbiamo una fan base importante con diversi fan club in Nord America e speriamo di vederli durante le nostre partite nei prossimi giorni. RedBird Capital detiene la proprietà del Milan. Operano nei campi dello sport, dei media, dell’intrattenimento e della cultura. Los Angeles è la capitale dell’entertainment. L’ultima volta che siamo venuti qua era il 2018. Vogliamo venire con più frequenza. Ci sono alcune leggende del nostro club qui come Daniele Massaro e Franco Baresi. Loro hanno giocato qui tanti anni fa (con la nazionale italiana a USA ’94, la finale di Pasadena e anche in tournée con il Milan ndr)”.