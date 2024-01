Furlani saluta Krunic: "Dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo"

Il Milan è da poco stato eliminato dalla Coppa Italia avendo perso 2-1 in rimonta contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Koopmeiners. I rossoneri erano prima passati in vantaggio con Leao, per poi subire dopo pochi minuti il pareggio dei nerazzurri. Nel finale di gara polemiche rivolte all'arbitro Di Bello per un presunto fallo di mano di Holm, segnalato dalla VAR ma non ritenuto decisivo, proprio allo scadere dei minuti di recupero. Inoltre ha anche parlato Giorgio Furlani, AD del Milan nel post gara. Questa la dichiarazione che non lascia ormai nessun dubbio sul futuro di Rade Krunic, prossimo a vestire la maglia del Fenerbahce.

Le parole dell'AD rossonero a Sky: "Per Rade dovrebbe essere tutto ok, gli facciamo un grande in bocca al lupo per il futuro".