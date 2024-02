Furlani: "San Siro non soddisfa più gli standard. San Donato progetto ambizioso"

Il CEO del Milan Giorgio Furlani è intervenuto nel corso dell'evento Investcopia 2024 Abu Dhabi, voluto da Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler di Dubai. Tanti i temi trattati nel corso di questo evento, fra i quali quello caldissimo legato al progetto stadio San Donato che in queste settimane sta facendo tanto discutere.

Il futuro del Milan

“Guardando avanti, il percorso futuro dell'AC Milan prevede la continuazione del nostro percorso di espansione internazionale in Medio Oriente e in America, insieme al progetto ambizioso di un nuovo stadio a San Donato . Il nostro attuale stadio, con la sua età e le sue limitazioni, non soddisfa più gli standard necessari per offrire un'esperienza ottimale ai nostri tifosi.” (* sullo stadio la posizione del Club è chiara: abbiamo ascoltato il Sindaco Sala, con cui c’è forte stima e rispetto, ma la priorità è il progetto di San Donato)