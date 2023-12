Furlani: "Siamo uniti e compatti, sbagliato mettere in discussione Pioli: dobbiamo dargli una rosa completa"

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, parla a Sky Sport prima della partita interna contro il Sassuolo. Le sue riflessioni partono dalla cancellazione del Decreto Crescita voluta dal Governo italiano: "Ho vissuto male questa decisione, è una scelta triste per il calcio italiano, ci rende più poveri e meno competitivi, ci indebolisce. Purtroppo il calcio non è visto come un settore dell'economia italiana ma dovrebbe esserlo, siamo stati leader per decenni in Europa e ora non più. Ci sono leggi e regolamentazioni che ce lo impediscono. Brutta decisione per noi, ringrazio il ministro Abodi, lui capisce il mondo del calcio e ha provato a spingere per un tavolo più ampio di discussione. Purtroppo le cose non sono andate nel senso giusto".

Delusi per la campagna europea?

"Purtroppo non è andata come speravamo ma si volta pagina, oggi c'è una partita importantissima. Siamo tutti uniti e compatti, si mette sempre in discussione il mister e non è giusto. Dobbiamo riuscire a dargli una rosa completa, abbiamo i problemi che tutti conosciamo ma ci stiamo lavorando".