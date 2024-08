Furlani sicuro: "Leao resta al Milan al 100%"

(ANSA) - MILANO, 22 AGO - "Leao resta al Milan al 100%. Non chiede di andare via. Non ci sono possibilità che vada al Barcellona": lo dice Giorgio Furlani, ad del Milan, intercettato dai giornalisti spagnoli fuori dal centro sportivo del Milan. Leao sarebbe nel mirino del Barcellona ma per il club rossonero è un giocatore incedibile. (ANSA).